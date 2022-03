Osebnih vozil je bilo minuli mesec prvič registriranih 3805, kar je 21,27 odstotka manj kot februarja lani. Največ je bilo vozil znamk Volkswagen (12,69 odstotka), Renault (10,70 odstotka) in Škoda (9,07 odstotka). Prodanih je bilo največ Renautovih cliov (185 avtomobilov), sledila sta Kiin sportage (183) in Oplova mokka (108). Število prvič registriranih popolnoma električnih modelov je glede na februar lani poraslo za 30,91 odstotka na 144.

Lahkih gospodarskih vozil je bilo februarja prvič registriranih 776, kar je 8,17 odstotka manj kot februarja lani. Najuspešnejši sta bili znamki Fiat (23,32 odstotka vseh vozil) in Renault (19,07 odstotka), prodanih je bilo največ Fiatovih vozil doblo cargo (147) in Renaultovih vozil trafic (93).

V prvih dveh mesecih leta je bilo prvič registriranih skupno 9618 osebnih in lahkih gospodarskih vozil oziroma 12,75 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Od tega je bilo prvič registriranih 8125 osebnih vozil, kar je 11,91 odstotka manj. Največ je bilo vozil znamk Volkswagen (14,08 odstotka) in Renault (10,44 odstotka), najbolj priljubljena modela pa sta bila Renaultov clio (401 avtomobilov) in Kiin sportage (243). V prvih dveh mesecih je bilo prvič registriranih 297 popolnoma električnih avtomobilov, kar je 73,68 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Januarja in februarja je bilo prvič registriranih 1493 lahkih gospodarskih vozil, 17,01 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Med znamkami sta bila na vrhu Fiat (19,02 odstotkov vseh vozil) in Renault (16,01 odstotka). Najbolj priljubljeni modeli so bili Fiat doblo cargo (228 vozil), Ford transit custom (182) in Renault trafic (122).