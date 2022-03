Juhe so čudovite ne le kot uvod v obrok. Če ste podobnega mnenja, odklikajte na stran, kjer juhe kraljujejo: Juhe in enolončnice za vsak okus.

Ker vam bo ta juha tako zelo všeč, si shranite recepta za še dve podobni juhi z azijskim pridihom:

• Bučna juha z brokolijem in azijskimi špageti

• Krepka gobova juha z blitvo in azijskimi špageti

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/.

PRIPRAVA

Brokoli narežite na cvetke, gobe na rezine, korenje naribajte, ingver in česen prav tako, mlado čebulo pa narežite na kolobarje in ločite bel in zelen del.

V kozici segrejte žličko olja in na segretem na hitro prepražite bel del mlade čebulice, česen in ingver. Dodajte gobe in kuhajte, da spustijo vodo in se le-ta ukuha. Dodajte korenje in brokoli in zalijte z jušno osnovo. Kuhajte približno 5 minut, potem pa dodajte ramen špagete in po želji še pak choi ter kuhajte še pet minut. Juho poskusite in dodajte sojino omako po okusu.

Juho servirajte, okrasite s zelenim delom mlade čebulice, peteršiljem, sezamom, čilijevimi kosmiči in ocvrto čebulo ter postrezite.