Izkazal se je tudi vratar Cal Peterson, ki je zbral 30 obramb, prvi gol kraljev na tekmi pa je dosegel Blake Lizotte. Anže Kopitar je tokrat odigral 23:14 minute in v tem času proti vratom tekmeca sprožil dva strela.

Na klop kraljev se je danes vrnil trener Todd McLellan, ki je manjkal zaradi proticovidnih protokolov lige NHL. »Tekma je bila napeta od prvega do zadnjega trenutka. Obe ekipi sta se borili za vsak plošček, vsak košček ledu, igralci so garali, res jih je bilo užitek gledati. Izkoristili smo vsako minuto na ledu, to je bilo za nas zelo pomembna zmaga,« je dejal McLellan za LA Kings Insider.

Kralji so prišli še do osme zmage na zadnjih desetih tekmah; eden od dveh porazov v tem nizu je bil prav proti Bostonu, ki jih je 28. februarja v Los Angelesu nadigral s 7:0. »Takrat so nas kosmatinci res osramotili na domačem ledu. Želeli smo si maščevanje, o tem ni dvoma. Obenem pa smo želeli dokazati, da se lahko enakovredno merimo tudi z najboljšimi ekipami lige,« je po tekmi priznal Petersen.

Tretji zaporedni poraz Edmontona

Edmonton Oilers, za katere igrata dva najboljša igralca lige - Leon Draisaitl in Connor McDavid sta s po 79 točkami to sezono na vrhu lestvice -, so izgubili še tretjič zaporedoma. Tokrat so gostovali pri Calgary Flames, ki so se veselili zmage s 3:1. Za vodilno ekipo pacifiške skupine je dvakrat zadel izkušeni Tyler Toffoli, nekdanji Kopitarjev soigralec pri kraljih.

Buffalo Sabres so po dveh zaporednih porazih proti kraljem zdaj na domačem ledu klonili še proti Florida Panthers, ki so zmagali s 6:1. Domači led so sklonjenih glav zapustili tudi hokejisti Columbus Blue Jackets in New York Islanders, obe tekmi pa sta se končali s tesnim izidom.

Modri jopiči so s 3:5 klonili proti Toronto Maple Leafs, za katere je Auston Matthews dosegel 40. gol to sezono in je na vrhu lestvice strelcev. Vratar Petr Mrazek je zaustavil 31 strelov. Matthews ter soigralca Mitch Marner in Michael Bunting so imeli vsak po gol in podajo, med strelce sta se po enkrat vpisala še Ilija Mihejev in Alexander Kerfoot.

Otočani pa so z istim izidom (4:5) izgubili proti najboljši ekipi zahodne konference, Colorado Avalanche, ki je zmagala prvič po dveh porazih zaporedoma. V vrstah gostov se je z dvema zadetkoma in podajo izkazal Cale Makar, Nathan MacKinnon pa je zbral gol in dve podaji.