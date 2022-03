Vreme: Jasno, več oblačnosti na vzhodu

Danes bo na zahodu pretežno jasno, drugod po Sloveniji pa spremenljivo oblačno. Burja na Primorskem bo ponehala, v notranjosti pa bo še pihal severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.