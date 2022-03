Rusija novice o ubitem ruskem generalu še ni komentirala, če je resnična, pa je to že drugi ruski general, ki ga je doletela smrt med napadom na Ukrajino. Prvi, ki je končal kariero v Ukrajini je bil general Andrej Suhovecki, poveljnik ruske 7. zračne divizije, ki je prav tako v veteran bojev v Siriji.

Zelenski je sicer že večkrat predlagal srečanje in pogovor s Putinom preden se je ruski predsednik odločil za napad na Ukrajino. Zelenski ga je klical v Kremelj tudi tik pred invazijo, vendar mu Putin ni dvignil telefona.

»Želimo si pogovora med predsednikom Ukrajine in Vladimirjem Putinom, ker je on tisti, ki sprejema končne odločitve,« je dejal Kuleba.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je na ukrajinski televiziji dejal, da bo na srečanju z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom v četrtek v Turčiji predlagal srečanje med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom .

Napovedano odprtje humanitarnih koridorjev

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je ob koncu zasedanja Varnostnega sveta o Ukrajini dejal, da bo Rusija danes ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času prekinila sovražnosti in odprla humanitarne koridorje za evakuacijo civilnega prebivalstva mest Kijev, Černigov Sumi in Mariupol.

Nebenzija je ob tem zagotovil, da Ukrajincev ne bodo silili, da gredo v Rusijo. »Ponujena je evakuacija do mest zahodno od Kijeva in na koncu se bodo ljudje sami odločili kamor želijo biti evakuirani,« je dejal Rus.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je skoraj istočasno na ukrajinski televiziji dejal, da je Ukrajina namesto humanitarnih koridorjev od Rusije dobila v ponedeljek tanke, rakete in mine.

»Minirali so celo ceste, ki so bile dogovorjene poti za dostavo hrane in zdravil otrokom v Mariupolu,« je dejal Zelenski, ki ostaja v Kijevu med bojem proti okupatorju.