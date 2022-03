Humanitarni koridorji ostajajo le želja

Ukrajini in Rusiji se v tretjem krogu pogajanj ni uspelo dogovoriti o prekinitvi spopadov in vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za evakuacijo prebivalstva. Rusija jih je hotela povečini speljati na svoje ozemlje ali na belorusko, kar so v Ukrajini zavrnili.