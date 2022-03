Nove slovenske znamke

Z motivi rastlinstva (flore) je doslej v Sloveniji izšlo 99 znamk, od tega 25 v blokih z eno ali več znamkami, sedem jih je izšlo v malih polah. V petek bomo torej preskočili stotico! Izšli bodo tri znamke in blok z eno znamko z motivi tulipanov, in sicer potonikasti tulipan (Tulipa Matchpoint; nominala 0,62 evra), gozdni tulipan (Tulipa sylvestris; 0,79 evra), rdeči tulipan (Tulipa Apeldoorn; 1,33 evra), na znamki bloka je prikazan črni tulipan (Tulipa Queen of Night; 1,46 evra). Ilustracije in oblikovanje je opravila Eva Margon. Žig prvega dne, odtisnjen na dveh ovitkih prvega dne (znamke št. 7/2022, blok št. 8/2022), bo v uporabi na pošti 1235 Radomlje.

Druga znamka oziroma blok, posvečen slovenskim izumiteljem s patenti, predstavlja Antona Jamnika in njegovo pripravo za obtočno mazanje. Tako kot prvi blok te serije so tudi tega oblikovali v Villi Creativa, znamka ima nominalo 0,79 evra. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 9/2022), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Od leta 1992 smo dobili trideset znamk z motivi turizma. Najprej so izhajale znamke z motivi planin oziroma planinskega turizma, ki so bile leta 2003 preimenovane v serijo Turizem. Letošnja znamka je posvečena eni izmed treh najatraktivnejših turističnih destinacij v Sloveniji: ljubljanskemu gradu! Znamko z nominalo 1,46 evra je pripravil Luka Seme. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 10/2022), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Letos slavimo tudi 150. obletnico ustanovitve Glasbene matice Ljubljana. Znamko z nominalo 1,90 evra so po fotografiji Janeza Kotarja pripravili v Villi Creativa. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 11/2022), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

In še vprašanje, ki zanima mnoge zbiralce, in sicer, kdaj bosta izšli znamki, posvečeni zlatim slovenskim olimpijskim zmagovalcem iz Pekinga. Žal datum izida še ni znan, saj za to odgovorna komisija pri Pošti Slovenije še ni zasedala, torej tudi odločitev o tem še ni bila sprejeta.