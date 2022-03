Slovenska ženska reprezentančna odbojka je po osvojeni srebrni kolajni na svetovnem prvenstvu do 23 let, ki je bilo pred petimi leti v Ljubljani, zašla v krizo. Namesto da bi se krivulja rezultatov začela dvigati tudi v članski konkurenci, je v zadnjih dveh letih zašla v slepo ulico. Zato je maja lani prišlo do slovesa Alessandra Chiappinija, ki ga je začasno zamenjal Gregor Rozman, prihodnji dve leti pa bo slovenske odbojkarice vodil Marco Bonitta.

»V zadnjem obdobju vsi akterji v reprezentanci niso več hodili po isti poti, vladalo je nekaj nezaupanja, dres reprezentance je izgubil svojo veljavo in povsem logično je, da je bilo treba to presekati. Na čelo reprezentance smo zato postavili strokovnjaka z izkušnjami, okrepili smo strokovno vodstvo in izdelali novo strategijo dela z jasnimi cilji,« je novo pot, po kateri so se odločili kreniti v slovenski ženski odbojki, na včerajšnji predstavitvi novega selektorja pojasnil Gregor Humerca, generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije.

Pod vodstvom Bonitte je italijanska ženska reprezentanca osvojila naslov svetovnih prvakinj v Nemčiji leta 2002 ter dvakrat srebrno kolajno na evropskih prvenstvih v Bolgariji 2001 in na Hrvaškem 2005. V svoji bogati trenerski karieri je bil tudi selektor poljske ženske reprezentance, medtem ko je na klubski ravni vodil Ravenno, Bergamo, Cavriago, Taranto in Rim, v začetku letošnje sezone pa je bil trener poljske ekipe Olsztyn.

»Slovenija ima zares veliko mladih odbojkaric, ki se na evropskih prvenstvih do 19 in do 17 let borijo za najvišja mesta. Ta dekleta se lahko skupaj s tremi ali štirimi bolj izkušenimi reprezentantkami uvrstijo v zlato evropsko ligo. Naš največji cilj so kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Prepričan sem, da se s trdim delom v treh ali štirih letih Slovenija lahko uvršča v prvo polovico najboljših ekip na največjih tekmovanjih,« je prepričan italijanski strokovnjak.

Pri delu mu bosta pomagala dolgoletni sodelavec Francesco Guarnieri in nekdanji slovenski reprezentant Samo Miklavc, ki je bil tudi pomočnik Andrei Gianniju ob prvi slovenski moški srebrni kolajni na evropskih prvenstvih leta 2015. V strokovnem štabu bodo še zdravnica Katarina Cunder ter strokovnjak za telesno pripravo, fizioterapevt in direktor reprezentance. Prva dva bosta Italijana, direktor bo Slovenec.

»Na pripravah v Kranjski Gori seveda ne bo vseh 27 igralk s širšega seznama. Običajno delam s 15 ali 16 dekleti. Želim si ogledati še nekaj tekem, seznam bo predvidoma znan v začetku aprila,« Bonitta še ni želel povedati, na katere igralke bo računal v novem reprezentančnem ciklusu. Je pa že zdaj znano, da na njem ne bo Sare Najdič in Lane Ščuka. »Na mestu organizatoric igre imamo Evo Mori in Evo Pogačar, medtem ko se je Ščukova odpovedala nastopu v dresu z državnim grbom na prsih,« je pojasnil Bonitta, ki se je že včeraj vrnil v Italijo.

V Slovenijo bo spet prišel v začetku aprila, ko si bo v Mariboru ogledal kvalifikacije za EP do 19 let, seveda pa ga bomo videli tudi na tekmah finala končnice državnega prvenstva. Do začetka srebrne evropske lige, prva tekma bo 25. maja v Mislinji, bodo slovenske odbojkarice igrale dve tekmi s Hrvaško v Varaždinu, v Kranjski Gori in Mislinji pa se bodo pomerile še s Slovaško in Češko.