Hokejisti Olimpije bodo jutri ob 19.15 po desetih letih spet igrali v četrtfinalu končnice lige ICEHL. Nasprotnik bo Beljak. Prva tekma bo v Beljaku, druga dva dni pozneje v Ljubljani ob 19.45, ekipi bosta igrali na štiri zmage. V sezoni 2016/17 so ljubljanski hokejisti finančno, organizacijsko in rezultatsko pristali na dnu in že naslednjo sezono so se poslovili od takratne lige EBEL. Pod vodstvom Tomaža Vnuka so začeli novo zgodbo v alpski ligi, sredi junija leta 2018 je mesto predsednika kluba prevzel Miha Butara.

»Ko smo se odločili, da bomo peljali ljubljansko hokejsko zgodbo in jo vrnili na prave tire, si nismo domišljali, da bomo tako uspešni. Zahvala gre vsem, ki so bili vključeni v to zgodbo. V začetku lige ICEHL je bil prvi cilj, da v njej dostojno igramo, vendar so strokovno vodstvo in igralci dokazali, da smo lahko konkurenčni prav vsaki ekipi. S tega vidika moram ta del sezone, ki je za nami, oceniti kot zelo uspešen, vendar verjamem, da igralci še niso vsega rekli. Meje so v naših glavah in če bomo te meje premaknili, lahko dosežemo še marsikaj. Želim si le, da bi bile tribune v dvorani Tivoli že v petek, ko igramo prvo domačo četrtfinalno tekmo, polne. Ta ekipa si to zasluži,« je pred začetkom četrtfinalnih obračunov končnice na druženju z novinarji svojo željo izrazil Miha Butara .

Pritisk bo na strani Beljaka

Po odličnem začetku sezone, ko je bila Olimpija nekaj časa celo na prvem mestu, je po novem letu prišlo do manjše krize, toda ko je bilo najbolj potrebno, so bili Ljubljančani spet nepremagljivi. Na koncu je bilo to dovolj za šesto mesto, kot drugouvrščeni rednega dela tekmovanja si jo je za nasprotnika v četrtfinalu končnice izbral Beljak. V letošnji sezoni so v medsebojnih tekmah dvakrat zmagali zeleno-beli, dvakrat pa Beljačani, ki imajo v svojih vrstah nekaj odličnih posameznikov. Imena, kot so John Hughes, Scott Kosmachuk, Rick Schofield, Chris Collins, Jamie Fraser in Anton Karlsson v svetu hokeja visoko kotirajo. »Če so nas oni izbrali, so nas z razlogom, ker verjetno mislijo, da bo proti nam lažje. To je samo plus za nas, da dokažemo, kako zelo se motijo,« je izbor Beljačanov komentiral Mitja Šivic, trener ljubljanskih hokejistov, ki do konca sezone ne bo mogel računati na Kristjana Čepona in Tineta Klofutarja. Vsi drug so zdravi.

»Prvih šest njihovih napadalcev je sposobnih samih odločiti tekmo, tudi v igri z igralcem več so lahko zelo nevarni zaradi individualne kakovosti. Ob koncu rednega dela sezone so bili vroči, ampak pritisk bo na njihovi strani. Skušali bomo igrati svoj najboljši hokej sezone, naša naloga je, da pokažemo, da favoriti ne zmagujejo vedno. Oni lahko imajo večja finančna sredstva od nas, mi pa moramo imeti večje srce in 'jajca'. Imamo globino, imamo štiri enakovredne napade in to je naša prednost,« pot do končnega uspeha v četrtfinalnih obračunih vidi Šivic. »Paziti bomo morali na njihove polprotinapade in protinapade, zato bo zelo pomembno, kako bomo igrali v obrambi, predvsem pa moramo narediti čim manj napak. Če se bomo bojevali na maksimumu, smo jim lahko konkurenčni, kar smo med sezono že dokazali,« je svojega trenerja dopolnil Mušič. »Prav nič ne bi imel proti, če se ponovi sezona iz leta 2014, ko sem se pred njo pridružil Bolzanu in bil nato z njim prvak takratne lige EBEL,« pa v moč svoje zdajšnje ekipe verjame izkušeni kanadski branilec Sebastien Piche.

Preostali četrtfinalni pari lige ICEHL so Salzburg – Znojmo, Fehervar – Pustertal in Vienna – KAC. V četrtfinalu se igra po sistemu na štiri zmage in tako bo vse do konca sezone. Naslov brani celovški KAC.