Štiri desetletja pozneje ni nič drugače. Mediji objavijo, da se bo bencin podražil kakšnih 10 centov za liter. Na bencinskih črpalkah pa včeraj celo popoldne in pozno v noč dolge vrste avtomobilov. V najboljšem primeru, če si imel res srečo in prazen rezervoar, si si lahko obetal kakih osem evrov prihranka. Sicer pa tam od dva do šest evrov. Za uro stanja v vrsti. Gremo stavit, da se jih je po osmi zvečer večina v vrsto postavila le zato, ker so se prej že drugi. Tako pač je. Lani smo se tepli za toaletni papir, še pred nekaj dnevi so bile vrste za kalijev jodid, včeraj za bencin, jutri za…

V uredništvu rubrike N.n. si želimo le enih vrst. 24. aprila pred volišči.