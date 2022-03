Andrej Slapšak, vinogradnik in vinar: Ljudje razumejo, v čem je čar suhih penin

Slapšakovi iz vasice Telče na Dolenjskem so ena najbolj prepoznavnih slovenskih vinskih hiš, ki se ukvarja s pridelavo penin. Martin in žena Tanja sta zaslužna, da so na sevni ških gričih zrasle prve trte, iz katerih sta pridelovala cviček, mlajša generacija v postavi Andrej in Matej ter Urška in njen mož Francois skupaj z družinami pa stavi na penine in je z njuno podporo začela novo zgodbo, ki jo Andrej Slapšak imenuje verižica mehurčkov (chain of bubbles) in je povezala francosko znanje in dolenjski terroir.