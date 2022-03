Na prvem koncertu od sedmih v ciklu z naslovom Iz arhiva Slovenskega okteta – ob sedemdesetletnici Slovenskega okteta in Festivala Ljubljana – bodo člani moškega vokalnega komornega sestava to sredo v Križevniški cerkvi odpeli nabor sakralnih in domoljubnih pesmi skladateljev, katerih obrazi na doprsnih kipih krasijo Plečnikovo alejo slovenskih skladateljev na Vegovi ulici v Ljubljani.

Osem doprsnih kipov Alejo z osmimi spomeniki so na pobudo Glasbene matice Ljubljana slovesno odprli leta 1932 ob zaključku Prvega slovenskega glasbenega festivala. Doprsne kipe je izdelal Lojze Dolinar, dobili pa so jih ravnatelj konservatorija Glasbene matice Matej Hubad, prvi ravnatelj Matičine glasbene šole Fran Gerbič ter skladatelji Benjamin Ipavec, Vatroslav Lisinski, Jacobus H. Gallus, Davorin Jenko, Stevan Mokranjac in Hugolin Sattner. Pet let pozneje so dodali še kip Antona Foersterja, leta 1938 pa skladatelja Emila Adamiča. Na sporedu bodo poleg omenjenih še dela nekaterih drugih skladateljev, gre pa za lahkotne, čustvene in ljudskemu duhu bližnje pesmi, ki so na sporedih priljubljene še danes. Besedila in lahkotnejše melodije so pri ljudeh od nekdaj krepili narodno zavest, menijo pevci.