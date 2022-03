Na razstavi bo predstavljena trilogija filmov, ki je bila nedavno predvajana v Kinodvoru. Obzornik 4517 – Preko vode do slobode prinaša portret Zieda Abdelaouija, ki je v iskanju boljšega življenja prišel v Avstrijo po balkanski poti. Prehodil je 4517 kilometrov, doživel 26 verižnih vračanj in zdaj prebiva na Dunaju. Obzornik 2021 – Tukaj imam sliko predstavlja razdrobljen vpogled v življenje ljudi v neuradnih begunskih taboriščih v gozdovih ob mejah Evropske unije. Obzornik 670 – Rdeči gozdovi pa je premišljevanje o postavitvi rezilne žice na poljih in v gozdovih ob meji Evropske unije in obravnava gozd kot politični prostor. Kraj, v katerega je vpisana zgodovina tajnih zatočišč in tajnih praks solidarnosti v različnih kontekstih, časih in obdobjih, piše na spletni strani Kinodvora.

Programski vodja in kurator v Avstrijskem filmskem muzeju na Dunaju Jurij Meden je zapisal: »Nika Autor je posnela tri kratke dokumentarce o rezilni žici, da bi ustvarila sramotni spomenik sramotnim časom, ki bo nekoč v prihodnosti osramočene otroke barbarov spomnil, naj iz ranjenega gozda in ranjenega mesa skrbno odstranijo zarjavelo rezilno žico, se globoko opravičijo in začnejo odškodninske postopke.« Nika Autor je študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Po diplomi je opravila doktorski študij na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju. Ukvarja se z raziskovanjem dokumentarnih ustvarjalnih praks s poudarkom na formi filmskega eseja, videoinstalacije in fotografije.