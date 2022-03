Od danes do prihodnje srede bodo na sporedu povratni dvoboji osmine finala v nogometni ligi prvakov. Prvi večer sta glede na rezultate prve tekme v veliki prednost Bayern in Liverpool. Bavarci so se pred tremi tedni v Salzburgu mučili, a vendarle v zadnji minuti prek Kingsleyja Comana izenačili na 1:1, kar jim zagotavlja lepo popotnico pred drevišnjo povratno tekmo. Liverpool pa je pri Interju v Milanu slovenskega vratarja Samirja Handanovića premagal dvakrat, medtem ko je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno.

Salzburg navdušuje v avstrijskem prvenstvu. Po 22 krogih ima s 55 točkami kar 18 točk prednosti pred najbližjima zasledovalcema Sturmom in Wolfsbergerjem. Od dvoboja z Bayernom v domačem prvenstvu ni prejel gola, zmagal je dvakrat (proti Wolfsbergerju z 2:0 in proti Altachu s 4:0), proti LASK pa je remiziral. Bayern je minuli konec tedna na domačem igrišču v derbiju kroga gostil Bayer iz Leverkusna, dvoboj pa se je končal brez zmagovalca (1:1). Kljub temu prednost Bavarcev na lestvici ni ogrožena, saj imajo pred Borussio iz Dortmunda, ki ima sicer tekmo manj, devet točk prednosti.

Trener Salzburga Jaissle napoveduje agresivno igro Čeprav je Bayern nesporni favorit, so dvoboji s sosedi iz Salzburga vselej posebni. Zdi se, da tokrat še bolj, saj kluba vodita mlada nemška strokovnjaka, uveljavljeni 34-letni Julian Nagelsmann ter vse bolj prepoznavni in leto mlajši Matthias Jaissle. Julian Nagelsmann je pred začetkom sezone dobil priložnost voditi največji nemški klubski kolektiv. V njegovo kakovost ni dvomil nihče, saj se je pred tem razvijal v Hoffenheimu in Leipzigu. Nagelsmann navdušuje tudi na najbolj vročem nemškem klubskem stolu, a morebiten poraz proti Salzburgu bi pomenil tako zanj kot za nemškega velikana pravo katastrofo. Matthias Jaissle je zaenkrat v mednarodnem merilu precej manj uveljavljen. Na klopi Salzburga dokazuje, da je obetaven trener, ki bo kmalu dobil priložnost dobiti velik klub. V intervjujih je mogoče prebrati, da ne mara primerjav s trenerjem Bavarcev. Pravi, da ni Julian Nagelsmann 2.0, temveč Matthias Jaissle. »Tudi tri tedne po prvem dvoboju sem ponosen na svoje nogometaše. Seveda bi bilo lahko še lepše, če ne bi prejeli gola v zadnjih minutah. A se zavedamo, da igramo proti najboljšemu klubu na svetu, proti kateremu smo pokazali karakter. Ne delamo si utvar in ne pričakujemo nemogočega. Zavedamo se, da je Bayern favorit, mi pa bomo skušali še enkrat pokazati dobro igro. Skušali bomo biti agresivni, in bomo videli, kaj bo to prineslo,« ostaja skromen Matthiar Jaissle.

Izjemen niz Liverpoola Niz Liverpoola je izjemen. Od 13. januarja, ko je remiziral z Arsenalom, je dosegel dvanajst zaporednih zmag, eno po izvajanju enajstmetrovk. S sijajnim nizom je znova v igri za osvojitev naslova angleškega prvaka, saj za vodilnim Manchestrom Cityjem s tekmo manj zaostaja za šest točk. V zadnjih treh tednih, odkar so Angleži premagali Inter, so v angleškem prvenstvu na štirih tekmah zabili dvanajst golov, najtežjo zmago (1:0) pa so dosegli v soboto proti West Hamu. Inter je v domačem prvenstvu minuli konec tedna sicer zadnji Salernitani zabil pet golov, a je bila to edina zmaga Milančanov v zadnjih treh tednih. V domačem prvenstvu so vodilno mesto na lestvici prepustili mestnemu tekmecu Milanu. Eno najboljših iger so v zadnjem mesecu pokazali prav proti Liverpoolu, saj so imeli številne priložnosti za zadetek, ki jih niso izkoristili, kar je angleški velikan kaznoval z dvema goloma. Interjev adut na drevišnji tekmi bi bil hitri zadetek.