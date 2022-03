Potem ko so sezono v ligi ABA začeli obetavno in s po tremi zmagami in porazi nakazali, da bi se lahko borili za sredino lestvice, se je za košarkarje Krke začela agonija s poškodbami. V izredno zahtevnih razmerah je moštvo trenerja Daliborja Damjanovića nanizalo dvanajst zaporednih porazov in se pred 21. krogom znašlo s hrbti proti zidu. Če bi klonili proti Splitu, bi zelo težko ubežali zadnjemu mestu, ki pomeni izpad v 2. ligo ABA. Novomeščani so hud pritisk zdržali, hrvaškega nasprotnika premagali in imajo zdaj pred njim zmago prednosti. Če bi moštvi redni del sezone sklenili z enakim razmerjem uspehov in neuspehov, bo v prednosti Split, ki je prvo tekmo dobil za deset točk, v Novem mestu pa klonil za tri.

Ravno nižja zmaga od poraza v Splitu je preprečila popolno slavje v taboru Krke, kjer pa so si glede na razmere v letošnji sezoni oddahnili, da so le prekinili črn niz. Dolenjsko moštvo je predvsem v drugem polčasu narekovalo ritem igre in slabih pet minut pred koncem vodilo celo za 14. Kazalo je torej na popoln večer, a je Splitu v zaključku le uspelo znižati zaostanek. »Igralcem čestitam za borbo in zelo pomembno zmago. Normalno je, da je bila tekma težka, saj je bil uspeh za obe ekipi zelo pomemben. Naša zmaga je na koncu povsem zaslužena, saj smo bili celo tekmo v dobrem ritmu. Tokrat sem manj rotiral igralce, saj sem verjel izkušenejšim posameznikom, da lahko oni pripeljejo tekmo do uspešnega konca in tako je tudi bilo. Čestital bi tudi Splitu za korektno tekmo. Zdaj časa za evforijo ni. Zmagali smo na eni od tekem, bomo pa poskusili do konca lige še koga presenetiti. Prva priložnost bo že na sobotnem gostovanju v Čačku,« je misli strnil trener Krke Dalibor Damjanović.

Pri gostiteljih je odlično predstavo prikazal Miha Lapornik, ki se je moštvu priključil sredi januarja. Zbral je 25 točk in zadel pet od šestih poskusov za tri točke, ob tem pa pokazal izjemno željo po uspehu in tako z energijo »polnil« tudi soigralce. Kot praktično celotno sezono je bil ključen tudi Adonis Thomas, ki je 23 točkam dodal osem skokov. Novomeško barko pa je odlično vodil Rok Stipčević. Izkušeni 35-letni organizator igre to pot ni izstopal po točkovnem izkupičku, temveč se je bolj osredotočil na vodenje moštva. Kljub višji starosti je na parketu preživel prav vseh 40 minut in prispeval levji delež k morda tudi ključni zmagi Novomeščanov za obstanek v ligi ABA. Se bo pa Krka izjemno težko izognila predzadnjemu mestu, ki prinaša tekmi za izpad oziroma napredovanje z drugouvrščenim moštvom 2. lige ABA. Za Zadrom, Borcem in Mornarjem namreč zaostaja za tri zmage, do konca rednega dela pa ji je ostalo še sedem tekem.