Kjer so košarkarji Cedevite Olimpije ostali pred reprezentančnim premorom, so nadaljevali po njem – z zmagami. Potem ko so nanizali sedem zaporednih uspehov v vseh tekmovanjih in prišli tudi do pokalne lovorike, so v podobnem ritmu nadaljevali proti Iliriji na državnem prvenstvu in predvsem Mornarju v Baru v ligi ABA. Zadnji zmagi sta potrditvi, da so zmaji dokončno dvignili formo, zato trener Jurica Golemac v drugi del sezone gleda z optimizmom. Nadaljevati želi pozitiven niz in v četrtem poskusu prvič v letošnji sezoni ugnati Budućnost, ki bo današnji nasprotnik v 14. krogu evropskega pokala.

Dobra obramba za tranzicijsko igro Olimpija od prihoda novincev Alena Omića, Yogija Ferrella in Zorana Dragića deluje vse bolj po okusu Golemca. Trener Olimpije je v preteklosti večkrat poudaril dve stvari. V prvi vrsti igro v obrambi, v drugi pa hitro igro, s katero lahko najbolj izkoristi prednosti posameznikov. Kapetan Jaka Blažič in soigralci zahtevano vse bolj prenašajo na parket, zato so se popravili tudi rezultati. Na težkem sobotnem gostovanju v Baru pri Mornarju je Olimpija v drugem polčasu udejanjila vse našteto. Ko je dvignila raven igre v obrambi, je stekla tranzicijska igra, posledično pa so se odlepili od nasprotnika in prišli do lahke zmage. »V prvem polčas v Baru nismo bili na želeni ravni. V drugem pa smo se držali principov v igri. Strnili smo obrambo, ko pa ustavimo nekaj nasprotnikovih napadov, se lahko razletimo po igrišču in to nam prinaša uspehe,« je jasen Jacob Pullen.