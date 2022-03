Teta Zinka, čistilka iz mojega vrtca

Na rjave oči najbolj paše peščena čelada z neprebojnim jopičem. Na zelene štrikan pulover v odtenku morske alge in po možnosti neobrita brada. Na modre oči paše vse, še posebej, če so tudi lasje plavi: človek se kar razneži. Na twitter paše maskirna jakna, a samo, če jo nosijo heroji, ki ne bežijo. Za slednje je treba imeti veliko srce: to je nujna predpostavka za smisel za humor. Na humor dejansko ne paše nič, nobena uniforma, mogoče klovnovski nos in bela šminka s črno solzo. Vsaka uniforma ima svojega malarja in vsak praznik svojo zlorabo. Za mizo s čajem in cvetjem, recimo, včasih celo pašejo rdeče uniforme s krilom in visoko peto, a če je slučajno osmi marec in še vojna, na sredi mize pa diktator s plešo, takšna kombinacija precej slabo izpade. Bode v oči, rečejo.