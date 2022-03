Ko obleži sodnik

Po dolgih mesecih ukrepov, ko smo bili, tega ne gre kar tako pozabiti, obsojeni na hišni pripor in na kazni ob zapuščanju občine, so se zadeve začele sproščati. Počasi drug za drugim prihajajo na plano tudi tisti, ki so se po eni strani covida, po drugi strani pa vladne represije najbolj bali. A namesto da bi si oddahnili, nas je že zajela nova norost. Rusko posredovanje v Ukrajini, ki bi lahko pljusknilo tudi čez meje te države.