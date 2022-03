Navdušen sem bil in pripravljen dati svoj glas za NSi. Pod sliko nove peterice pa ni pisalo »Ministrska ekipa NSi«, temveč »Veliki umi človeštva«. Dvomil sem, da NSi zmore kandidate takšnega kalibra, saj sedanji njihovi poslanci že leta ponavljajo isto ploščo in že vnaprej vem, kaj bodo rekli. Eden od njih je pa le izjema. Vehementno je razkazoval list papirja in razlagal, kako vohunijo za njim. To je škandal, da vznemirjajo tako pomembnega človeka. Izkazalo se je, da se zadeva nanaša na drugega človeka, ne pa nanj. Opravičila za povzročeno zgago nisem zasledil. O, ti presneti predvolilni čas, ko smo volilci zasuti z vsiljivimi željami strank. Ni čudno, da nas rahlo zapušča pamet in smo manj pozorni. Ko sem le dojel, da letak ni od stranke NSi, saj so bili novi »kandidati« na sliki »Darwin, Einstein, Tesla, Freud in Hawking«, ki so posthumno delali reklamo za založbo Mladinska knjiga, sem si oddahnil. Pri tem sem se spomnil šale, ko je profesor študentom govoril: »Darwin je mrtev, Einstein je mrtev, Tesla je mrtev, Freud je mrtev, Hawking je mrtev in tudi jaz se ne počutim ravno najbolje.« Češ, čutim, da se jim bom pridružil. Tudi naši mladi vojaki bi se jim pridružili, če bi jih Tonin poslal v Ukrajino. Zato pa nujno potrebujemo še nekaj oklepnikov.

Omenimo eno tvitersko aferico. Recimo, da nekdo koga grobo užali, in to javno prek twitterja. Dobi vabilo za obravnavo na sodišču. Kako naj se izmaže? Utrne mu se ideja. Zapiše na twitterju: »Državljan ta in ta je s samotestiranjem potrdil okužbo z novim koronavirusom.« In se tako izogne prihodu na sodišče. Toda novinarji so brskali po podatkih, ki bi potrdili njegovo okužbo, saj bi moral, razen samotestiranja, potrditi okužbo še z uradnim testom. Tega dokaza niso našli. V resnici je bil možakar toliko zdrav, da je lahko odpotoval celo v tujino. Svetel zgled za takšno mahinacijo mu je bil predsednik vlade, ki mu je to uspelo. Upam pa, da »vremena Kranjcem bodo se zjasnila«, če ne prej, 24. aprila.

Kako globoko smo že v globoki državi? Slovenci smo protestni narod. Tudi drugod po svetu potekajo protestni shodi zaradi vdora ruske vojske v Ukrajino, toda nikjer dva dneva zapored v organizaciji protivladnih in vladnih organizacij kot v naši Sloveniji.

Kako se je odzvala naša nacionalka (RTV Slovenija) na ta dva shoda? Ali so shoda predvajali v živo, da pokažemo svetu našo solidarnost z Ukrajinci? Ne. Zakaj ne? Informacija z desne četrtine populacije, ki je trenutno na oblasti, je »obelodanila«: »Neprijavljen shod je žalitev za Ukrajince.« Si predstavljate, da so se ukrajinski mediji zahvalili za to »žalitev«. Tudi Kučan, nekdanji predsednik države (z dvema mandatoma), ki ga vladni mediji redno omenjajo le kot nekdanjega vodjo zveze komunistov, je nagovoril protestnike na prvem shodu. Nisem pa zasledil, da bi Janšo, ki je bil prisoten in govornik na drugem shodu, omenjali kot nekdanjega zagrizenega in perspektivnega člana zveze komunistov, saj je kljub izključitvi iz članstva prosil za ponovni sprejem vanjo.

Vladni (Janšev) shod je bil takoj drugi dan (sreda, 2. marec). Naša RTV Slovenija je prekinila redni program in v celoti predvajala shod. Tako je shod dobil dvojno vlogo; podporo Ukrajini in podporo Janši. Ostaja vprašanje: kdo je dal direktivo, da se prvi shod ne predvaja v živo, drugi pa? Vprašanje sicer ni aktualno, saj ima Janša tudi v RTV Slovenija toliko svojih kadrov, da kakšna direktiva ni bila niti potrebna. Tudi novinarji so postavili to neprijetno vprašanje. Kaj bi vi odgovorili, če bi bili v vodstvu RTV Slovenija? Nič! Bravo! S tem ste si prislužili delovno mesto pri njih, kajti tudi oni so bili tiho.

Naročil sem že novi, večji poštni predal in bom kar sproti sortiral prispele ponudbe političnih strank in odvečne odstranil. Podoben recept bom uporabil tudi pri TV-poročilih. Tako bom ohranil svoje mentalno zdravje, sicer me čaka psihiatrična klinika v daljni Avstraliji.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani