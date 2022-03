Poleg doma starejših tudi rehabilitacijski center za osebe s cerebralno paralizo

URI Soča bo v domu starejših občanov v Osilnici, ki naj bi ga dokončali v prihodnjih letih, predvidoma do leta 2025 vzpostavil rehabilitacijski center za odrasle s cerebralno paralizo in drugimi motnjami v razvoju. S programom celostne rehabilitacije bodo uporabniki izboljšali svoje funkcijske zmožnosti in tako zaživeli bolj kakovostno življenje.