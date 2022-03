Po novem ceniku je cena plina na kilovatno uro brez DDV 0,0499 evra (skupaj z DDV 0,06088 evra), pred tem je bila po pisanju časnika Finance po rednem ceniku 0,02692 evra brez DDV (za male poslovne odjemalce 0,03009 evra brez DDV).

Kakšna bo razlika v ceni na položnici, kjer cena plina po navedbah Financ za povprečnega odjemalca pomeni manj kot polovico zneska, v družbi niso pojasnili. Cena plina večinoma znaša okoli 40 odstotkov cene na računu, kar bi pomenilo, da bodo položnice za nove uporabnike za okoli tretjino višje kot za obstoječe, so izračunali pri časniku.

»V zadnjih dneh opazujemo ponovno izjemno višanje cen zemeljskega plina, ki so na rekordnih nivojih, kot posledica trenutnega nestabilnega mednarodnega dogajanja. Poleg tega pa opazujemo tudi aktivno nagovarjanje nekaterih dobaviteljev, naj odjemalci menjajo dobavitelja. Posledično smo bili primorani uvesti cenik za nove odjemalce, katerega cene so še vedno petkrat nižje od trenutnih cen plina za dobavo v naslednjem mesecu,« so STA povedali v Gen-I.

Poudarili so, da je Gen-I edini dobavitelj električne energije in zemeljskega plina, ki se je konec preteklega leta zavezal, da cen za svoje gospodinjske odjemalce ne bo spreminjal do poletja 2022. »Kljub energetski krizi držimo obljubo in prevzemamo skrb, da zanje ohranjamo nespremenjene cene. Verjamemo namreč, da moramo dobavitelji poskrbeti za svoje odjemalce na način, da krizo čim manj občutijo,« pravijo.

Cene zemeljskega plina so se v zadnjem četrtletju lani na četrtletni ravni za gospodinjske odjemalce v Sloveniji zvišale za dva odstotka, za negospodinjske pa za 47 odstotkov, je v petek sporočil statistični urad.

Po ruskem vojaškem napadu na Ukrajino cene na mednarodnem trgu dosegajo rekordne vrednosti. Na nizozemskem vozlišču TTF je bilo treba danes nekaj po 15. uri za zemeljski plin odšteti nekaj več kot 261 dolarjev za megavatno uro, kar je 35,6 odstotka več od zadnje zaključne vrednosti. Cena je danes med trgovanjem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dosegla tudi doslej rekordnih 345 dolarjev za megavatno uro. Cena je danes dodatno poskočila, potem ko je prišlo po ameriškem predlogu za embargo na uvoz ruske nafte do bojazni glede dobave energije.