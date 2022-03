Ruske tiskovne agencije poročajo, da je ukrajinska delegacija danes v dveh helikopterjih prispela na tretji krog pogajanj s predstavniki Rusije. Ta naj bi potekal v narodnem parku Beloveška pušča, ki se razteza med Poljsko in Belorusijo.

Ruska in ukrajinska delegacija sta opravili že dva kroga pogovorov. Ruske pogajalce vodi Vladimir Medinski, ki je dejal, da je Rusija »nedvomno pripravljena« na pogovore z ukrajinsko stranjo, poroča ruska tiskovna agencija TASS.

Ob začetku pogajanj, ki so se sedaj tudi uradno začela, je ukrajinski predstavnik Mihajlo Podoljak pozval Rusijo, naj preneha z napadi na civiliste, poroča britanski BBC.

Na Twitterju je zapisal: »Čez nekaj minut se bomo začeli pogovarjati s predstavniki države, ki resno verjame, da je obsežno nasilje nad civilisti upravičen argument. Dokažimo, da temu ni tako.«

Na prejšnjih dveh zasedanjih sicer ni bil dosežen noben napredek v smeri miru, še poroča BBC.

Pričakuje se, da bodo v središču pogovorov ponovno humanitarni koridorji, ki bi ukrajinskim civilistom omogočili pobeg pred najhujšo nevarnostjo, saj se predvsem na jugu in vzhodu države nadaljuje rusko obstreljevanje mestnih središč.

Več poskusov vzpostavitve humanitarnih koridorjev je že propadla, med drugim ker prekinitev ognja ni vzdržala.

Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je v noči na nedeljo ruski predlog označila za "nesprejemljivega", potem ko je postalo jasno, da bi beguncem iz severa Ukrajine omogočili varen prehod zgolj v Rusijo ali njeno zaveznico Belorusijo, ne pa tudi na Zahod.

Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je rusko ponudbo označil za popolnoma nemoralno. »Ukrajinskim državljanom bi morali pustiti, da domove zapustijo prek ukrajinskega ozemlja,« je poudaril njegov tiskovni predstavnik.

Medinski je medtem ukrajinsko stran obtožil »vojnih zločinov«, saj naj bi Ukrajina »blokirala« predlagane humanitarne koridorje in »uporabila civiliste kot živi ščit«.

Ukrajino je po poročanju BBC od začetka ruske invazije do danes zapustilo že več kot 1,7 milijona ljudi, največ jih je odšlo na Poljsko.

London z dodatno pomočjo Ukrajini, Kanada z novimi sankcijami proti Rusiji

V senci nadaljevanja ruske invazije na Ukrajino so se v Londonu danes sestali premierji Velike Britanije, Kanade in Nizozemske, ki so med drugim govorili tudi o nadaljnjih sankcijah proti Rusiji. Kanada bo po napovedih premierja Justina Trudeauja uvedla nove sankcije proti več ruskim posameznikom. London pa je napovedal dodatno pomoč Ukrajini.

Britanski premier Boris Johnson je danes napovedal nadaljnjo pomoč Velike Britanije Ukrajini v višini 175 milijonov funtov (okoli 210 milijonov evrov). Gre za dodatno pomoč ob že obljubljenih 220 milijonov funtov (skoraj 266 milijonov evrov).

Kot je dejal ob tem, je »to trenutek, da prijatelji Ukrajine ustvarijo koalicijo humanitarne, gospodarske in obrambne vojaške podpore«, da bi zagotovili neuspeh »katastrofalne invazije« ruskega predsednika Vladimirja Putina, je na spletni strani objavila britanska mreža BBC.

Trudeau pa je napovedal nove sankcije Kanade proti desetim osebam, za katere je dejal, da so »sokrive« v »neupravičeni« invaziji na Ukrajino.

»To vključuje nekdanje in sedanje visoke vladne uradnike, oligarhe in podpornike ruskega vodstva,« je povedal na skupni novinarski konferenci z Johnsonom in nizozemskim premierjem Markom Ruttejem.

Imena sankcioniranih posameznikov po besedah Trudeauja prihajajo s seznama, ki ga je sestavil zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni. Sankcije po njegovem povečujejo pritisk na rusko vodstvo, tudi na ožji krog okoli predsednika Putina.

Današnja napoved novih sankcij Kanade sledi že prej napovedanim sankcijam Ottawe, vključno z napovedjo uvedbe carin na ruski in beloruski uvoz, je povedal Trudeau.

Rutte pa je po poročanju BBC dejal, da bo razmislil o »vseh možnih sankcijah«. Opozoril je, da voditelji ne bi smeli »ustvarjati neobvladljivega tveganja« za države v Evropi, vključno z Ukrajino, z uvedbo energetskih sankcij.

Johnson je sicer danes zavrnil pozive, naj Velika Britanija olajša vlaganje prošenj za pridobitev vize za ukrajinske begunce, ki bežijo pred spopadi. Kot je dejal, je Velika Britanija »zelo zelo velikodušna država«, vendar pa želijo obdržati nadzor nad tem, kdo pride v državo glede na to, kaj se dogaja v Ukrajini.

Johnson se bo sicer o Ukrajini, kjer se razmere še naprej zaostrujejo, danes po telefonu pogovarjal s predsednikoma ZDA in Francije, Joejem Bidnom in Emmanuelom Macronom, ter nemškim kanclerjem Olafom Scholzem.