Po oceni stranke SNS bo Aleksandar Vučić prepričljivo zmagal že v prvem krogu. Podpredsednica SNS Ana Brnabić v »zgodovinsko zmago Vučića« verjame iz več razlogov: »Zato, ker o tem, kakšen kandidat je Vučić, pričajo rezultati, zato, ker je v tem trenutku najpomembnejša stabilnost. Tretji razlog pa je njegova resnost in predanost ter predanost Srbiji, srbskemu narodu in državljanom Srbije.«

Brnabićeva, ki je bila tudi ena od prvopodpisnikov Vučićeve kandidature, je izrazila prepričanje, da bodo državljani glasovali za dela in rezultate. Prav dela naj bi po njenih besedah izbrala tudi kandidata. »Dela najbolje govorijo, povejo vse,« je dejala Brnabićeva in dodala, da ima SNS »ne samo odličnega, ampak prepričljivo najboljšega kandidata«.

Zbiranje podpisov podpore za predsedniško kandidaturo Aleksandra Vučića se je po srbskih mestih začelo v nedeljo ob 12. uri. Kot navaja Tanjug, so jih v prvi uri zbrali 54.474, v dveh urah pa 110.000.

»Hvala za veliko podporo, včasih bi si drznil reči, da večji, kot sem si jo zaslužil,« se je Vučić v nedeljo na svojem Instagram profilu zahvalil za podporo. Ob tem je dodal, da ni dvoma, da je naredil tudi veliko napak, a je s ponosom in marljivo opravljal svojo dolžnost. »Srbiji je uspelo ohraniti svojo svobodo in mir ter to, da jo svet spoštuje, pri tem pa nikomur ne dovoli, da bi jo teptal. To so stvari, na katere sem ponosen,« je povedal.

V soboto je Vučić med gostovanjem na Kurir TV povedal tudi, da mu je francoski predsednik Emmanuel Macron v pogovoru zagotovil, da ne Ukrajina ne kdo drug ne bo vstopil v Evropsko unijo pred Srbijo.

SNS bo predvolilno kampanjo začela danes ob 19. uri na shodu v Leskovcu. Brnabićeva je že v nedeljo opozorila, da tokratna predvolilna kampanja ne bo običajna, saj se bo Vučić »posvečal delu predsednika, da bi ohranili mir in stabilnost". Bo pa, kot je dodala, vodil kampanjo v popolnem spoštovanju vseh protikandidatov. "Ne levo ali desno, ne Vzhod ali Zahod, ampak v našem interesu, za naše državljane,« je še dejala premierka.

Predsedniške volitve bodo skupaj z predčasnimi parlamentarnimi volitvami in volitvami v nekaterih lokalnih upravah, vključno z Beogradom, potekale 3. aprila. SNS gre na volitve v koaliciji s Socialistično partijo Srbije (SPS), Enotno Srbijo (JS), Zvezo vojvodinskih Madžarov (SVM), Gibanjem socialistov in stranko upokojencev PUPS.