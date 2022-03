»K sreči ni nič zlomljenega, tudi vezi so ostale nepoškodovane. Sem pa dobila močan udarec v kost na desni nogi, zato moram počivati teden dni. Po tem pa me čakajo trije tedne rehabilitacije in vrnitev na sneg. Žal je sezona svetovnega pokala zame zaključena, a se že veselim spomladanskih treningov na snegu,« je povedala Hrvatova.

Tekmovalka iz Kranjske Gore je na veleslaloma v Lenzerheideju v nedeljo, 6. marca, po četrtem mestu na prvi progi v drugem zajela vratca, padla in obležala v snegu. Ob pomoči delavcev ob progi se je vendarle sama umaknila s proge.