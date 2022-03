Tudi cene zlata so danes znova presegle 2000 dolarjev za 31,1-gramsko unčo, saj zlato še vedno ohranja status varne naložbe, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Prav tako so danes za več kot 20 odstotkov narasle cene niklja, medtem ko so cene nafte dosegle najvišje vrednosti po juliju 2008.

Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena aprila, se je do poldneva po singapurskem času podražila za 10,37 dolarja na 126,05 dolarja za 159-litrski sod. Majske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa so šle navzgor za 11,37 dolarja na 129,84 dolarja. Do Okoli 9.30 po srednjeevropskem času so cene nafte sicer malenkost padle - sod teksaške lahke nafte je stal 124,45 dolarja, sod nafte brent pa 127,43 dolarja.

Kot izpostavlja AFP, je nafta brent rekordno ceno 147,50 dolarja za sod dosegla julija 2008.