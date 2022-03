V raziskavi danskega State Serum Instituta (SSI) je sodelovala doslej ena največjih skupin ljudi, ki niso bili hospitalizirani s covidom-19. Prav tako so jih spremljali dlje kot pri drugih večjih raziskavah, so sporočili iz SSI, vodilne danske znanstvene ustanove s področja nalezljivih bolezni.

V raziskavi, ki je temeljila na vprašalnikih, so ugotovili, da so najpogostejši dolgotrajni bolezenski znaki spremembe v vohu in okusu ter utrujenost. Izvedli so jo med septembrom 2020 in aprilom lani, še pred pojavom različice omikron. V njej je sodelovalo 61.002 ljudi, okuženih z novim koronavirusom, ter 91.878 ljudi, pri katerih je bil test na okužbo z virusom sars-cov-2 negativen. Tisti, ki so bili okuženi, so vprašalnike izpolnjevali šest, devet in 12 mesecev po okužbi.

29,6 odstotka vprašanih, pri katerih so potrdili okužbo, je imelo od šest do 12 mesecev po okužbi najmanj en dolgotrajen, fizični simptom. Nekaj več kot polovica (53,1 odstotka) pa je navedla, da so v obdobju od šest do 12 mesecev po okužbi zaznali duševno ali fizično izčrpanost, težave s spanjem ali kognitivne težave. Prav tako so pri tistih, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, pogosteje na novo diagnosticirali anksioznost in depresijo.

Zaskrbljujoči rezultati Avtor raziskave, epidemiolog SSI Anders Peter Hviid je ob tem dejal, da so rezultati raziskave še en pokazatelj, da bi morali politični odločevalci upoštevati vidike dolgotrajnega covida. »To je nekaj, kar je treba upoštevati, ko tehtate tveganja in koristi (...) ukrepov in cepljenja,« je dejal Hviid. Ob tem je poudaril, da je potrebnih še več raziskav. Predavatelj na medicinski fakulteti univerze v angleškem Exeterju David Strain, ki v raziskavi ni sodeloval, je rezultate raziskave označil za »zaskrbljujoče«. »Če bo omikron povzročal dolgotrajni covid v enaki meri kot predhodne različice, bi lahko bili v prihodnjih 12 mesecih priča resni krizi zaradi velikega števila ljudi, ki so bili izpostavljeni tej različici,« je pojasnil. Ocene o razširjenosti dolgotrajnega covida se sicer razlikujejo. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ga opredeljuje, če se kak simptom, kot sta utrujenost ali težko dihanje, pojavi do tri mesece po začetni okužbi in traja vsaj dva meseca. Po oceni WHO naj bi dolgotrajni covid imelo od deset do 20 odstotkov ljudi s covidom-19.