V nedeljo so pristojni potrdili 335 okužb z novim koronavirusom manj kot dan prej. V primerjavi s prejšnjo nedeljo pa so to nedeljo potrdili 90 okužb več.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1656, kar je 13 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev še naprej upada in trenutno znaša 1140, kar je 60 manj kot dan prej.

Minuli teden so pri nas potrdili okoli 11.600 novih primerov koronavirusnih okužb, okoli 600 manj kot teden prej. To pomeni, da se epidemija ne umirja več tako intenzivno kot v tednih pred tem. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je sicer padlo pod 200, tistih, ki potrebujejo intenzivno terapijo, pa pod 80. Umrlo je 61 covidnih bolnikov, kar je 24 manj kot teden prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.264.029 ljudi, polno cepljenih pa je 1.218.813 oseb.

V navedenih institucijah pa pogoja PCT pri zagotavljanju javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike, zaščite in reševanja ter individualne verske duhovne oskrbe ni treba izpolnjevati.

Že pred tem je vlada z 21. februarjem odpravila obvezno samotestiranje na novi koronavirus v šolah. Kot so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, so se ob spremembi vsi učenci, ki so se zaradi odklanjanja samotestiranja izobraževali na daljavo, vrnili v šole.

Ob izboljšanju epidemičnih razmer je vlada namreč skladno s stališčem svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje odločila, da zaščitne maske za učence, dijake, študente in učitelje od danes ne bodo več obvezne. Maske pa morajo še vedno nositi dijaki, študenti in učitelji, ki so vključeni v izobraževalni proces pri izvajalcu, denimo v primeru udeležbe na klinični praksi ali vajah, je pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar.

Skoraj tretjina covidnih bolnikov z dolgotrajnim covidom

Skoraj tretjina ljudi pol leta ali leto po okužbi poroča o vsaj enem trajnem simptomu covida-19, je pokazala danska raziskava, v kateri je sodelovalo približno 152.000 ljudi. V raziskavi danskega State Serum Instituta (SSI) je sodelovala doslej ena največjih skupin ljudi, ki niso bili hospitalizirani s covidom-19. Prav tako so jih spremljali dlje kot pri drugih večjih raziskavah, so sporočili iz SSI, vodilne danske znanstvene ustanove s področja nalezljivih bolezni.

V raziskavi, ki je temeljila na vprašalnikih, so ugotovili, da so najpogostejši dolgotrajni bolezenski znaki spremembe v vohu in okusu ter utrujenost. Izvedli so jo med septembrom 2020 in aprilom lani, še pred pojavom različice omikron. V njej je sodelovalo 61.002 ljudi, okuženih z novim koronavirusom, ter 91.878 ljudi, pri katerih je bil test na okužbo z virusom sars-cov-2 negativen. Tisti, ki so bili okuženi, so vprašalnike izpolnjevali šest, devet in 12 mesecev po okužbi.

29,6 odstotka vprašanih, pri katerih so potrdili okužbo, je imelo od šest do 12 mesecev po okužbi najmanj en dolgotrajen, fizični simptom. Nekaj več kot polovica (53,1 odstotka) pa je navedla, da so v obdobju od šest do 12 mesecev po okužbi zaznali duševno ali fizično izčrpanost, težave s spanjem ali kognitivne težave. Prav tako so pri tistih, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, pogosteje na novo diagnosticirali anksioznost in depresijo.