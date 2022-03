V torek bo pretežno jasno, čez dan v vzhodni polovici Slovenije spremenljivo oblačno. Burja na Primorskem bo ponehala, v notranjosti pa bo še pihal severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v nekaterih alpskih dolinah do -10, na Primorskem od -1 do 4, najvišje dnevne od 5 do 9, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo v vzhodnih krajih občasno zmerno oblačno, drugod bo pretežno jasno. Nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. K nam od severovzhoda doteka hladen in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas in ob Jadranu povečini sončno, drugod bo več oblačnosti. Ob severnem Jadranu bo še pihala burja, v notranjosti Hrvaške ter v sosednjih krajih Madžarske in avstrijske Štajerske pa severovzhodnik. V torek bo sprva precej jasno, čez dan predvsem v notranjosti Hrvaške ter na Madžarskem spremenljivo do pretežno oblačno. Burja ob severnem Jadranu bo postopno ponehala, najkasneje v Kvarnerju.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden, le v noči s ponedeljka na torek se bo prehodno pojavila manjša vremenska obremenitev, predvsem vremensko bolj občutljivi bodo prehodno lahko imeli manjše težave in motnje v spanju.

Snežne razmere v visokogorju Nevarnost snežnih plazov je večinoma majhna, prve stopnje. Bolj nevarna so mesta z napihanim snegom, ki so predvsem na južnih in zahodnih pobočjih. Previdnost je potrebna predvsem v grapah, kjer so lahko večje količine napihanega snega in na prehodih iz debelejše na tanjšo snežno odejo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Manjši snežni plaz se lahko na redkih mestih sproži že pod manjšo obremenitvijo, večinoma pa je zato potrebna velika obremenitev. Vetru izpostavljene lege so močno spihane. Snežna odeja je ponekod poledenela, kjer je precejšnja nevarnost zdrsa. Snežna odeja se ob koncu tedna zaradi hladnega in precej oblačnega vremena ni bistveno spreminjala. Tudi čez dan je bila ničta izoterma na nadmorski višini pod 1000 metri. Občasno je rahlo naletaval sneg, predvsem v visokogorju je zapadlo nekaj centimetrov puhastega snega. Pihal je šibak do zmeren severni do severovzhodni veter, ki je ustvarjal le manjše snežne nanose. Sneg je večinoma trd in skorjast. V senčnih in bolj zatišnih legah je ponekod do 20 centimetrov mehkega napihanega snega. Snežna odeja v gorah je bistveno tanjša od dolgoletnega povprečja za ta čas. V visokogorju je snega za okoli en meter manj, v sredogorju pa za okoli pol metra. Višina snežne odeje je zelo neizenačena. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage. Zaradi izrazitih nočnih ohladitev snežne odeje je začel nastajati srež.