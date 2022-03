Podpora raste

Novoizvoljeni člani programskega sveta RTV Slovenija, med katerimi prednjačijo podporniki trenutne vladajoče koalicije, so na zadnji seji sveta sprožili razpravo o nezadovoljstvu z delom agencije, ki za nacionalko meri politični utrip v državi pred volitvami. In kmalu po teh ostrih besedah je RTVS včeraj objavila novo raziskavo te iste agencije, v kateri je med strankami znova najvišjo podporo prejela stranka SDS, ki se ji je podpora zvišala za 3,3 odstotne točke glede na februar in je tako v primerjavi s prejšnjim merjenjem s prvega mesta izrinila Gibanje Svoboda Roberta Goloba. Na prvih mestih lestvice ocene dela politikov pa poleg predsednika republike Boruta Pahorja najdemo še Goloba, a že na tretjem mestu je pristal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, sledi pa mu predsednik koalicijske NSi Matej Tonin.