Brazilija pripravljena sprejeti ukrajinske begunce

Evropska komisija je izrazila zadovoljstvo s tem, da je velika večina latinskoameriških in karibskih držav na izredni generalni skupščini OZN obsodila rusko invazijo na Ukrajino, med njimi tudi Brazilija in Argentina, ki sta se sprva razglasili za nevtralni. Brazilija je prejšnji četrtek celo uvedla humanitarne vizume za Ukrajince in apatride, ki bežijo z vojnih območij.