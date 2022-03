Proti 57-letnemu Haraldu Kopitzu, avstrijskemu državljanu s stalnim prebivališčem pri naših južnih sosedih, je hrvaško državno odvetništvo podalo obtožnico za tri umore. Očitajo mu, da je 24. septembra lani pozno zvečer svoje tri otroke – sedemletna dvojčka in štiriletnega sina – umoril na domačem naslovu v Zagrebu. Dejanje je načrtoval, piše v obtožnici. Ker je zločin napovedal na facebooku, je policija po opozorilu prijatelja kaj kmalu potrkala na njegova vrata. Za otročiče je bilo prepozno, zanj še ne. Povsem omamljenega od velike količine tablet so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu rešili življenje. Ko si je povsem opomogel od spodletelega poskusa samomora, so ga priprli. Zaradi ponovitvene nevarnosti in posebno težkih okoliščin kaznivih dejanj bo za zapahi najverjetneje ostal vse do konca sodnega postopka. Ker je po mnenju strokovnjakov moril v stanju prištevnosti, mu grozi do 50 let zapora.

Počil mu je film

»Zbogom vsem! Grem, ker ne morem več. Ljubezen mojega življenja me je zapustila, ker je bila moja nekdanja žena zelo grda do nje in ker nimam nič denarja. V zadnjem letu in pol sem skušal dobiti delo, a so mi pri tem pomagali samo najboljša prijatelja in brat. Toda zdaj sem na koncu. Zbogom!« se je tiste usodne noči finančni svetovalec z magisterijem Harald Kopitz z zapisom na facebooku poslovil od sveta. Policisti so ga nekaj ur kasneje v kopalnici našli nezavestnega in na robu smrti, saj se je najverjetneje najedel tablet. Grozote, na katere so naleteli v drugi sobi, pa jih bodo nedvomno spremljale do konca življenja. Na kavču v dnevni sobi so ležala tri trupelca, pokrita z odejo in obkrožena s plišastimi zajčki. Kasneje se je izkazalo, da jih je oče najprej omamil s koktajlom tablet, potem pa jih je zadušil. Zločin je priznal že v preiskavi. »Ostal sem brez službe, grozili so mi z deložacijo. Počil mi je film. Edini izhod sta mi predstavljala umor otrok in samomor,« je po poročanju časnika Jutarnji list obtoženi skušal razložiti motiv za zavržno dejanje.

Z mamo otrok sta bila ločena, tisti konec tedna zaradi službene poti nje ni bilo v Zagrebu, zato so bili otroci pri njem. Ne družina, ne sosedi, ne prijatelji ali znanci trojnega morilca si niso niti približno mislili, da je Kopitz sposoben tako strašnega dejanja. Preiskava je bila menda zelo mučna, zaradi vpletenosti mladoletnih otrok pa je bila tajna. V javnost je prišla le informacija, da je zapisničarki od povedanega med zaslišanjem ene od prič postalo tako slabo, da so morali slednje začasno prekiniti. Policisti, ki so odkrili trupla otrok, pa so potrebovali psihološko pomoč. tak