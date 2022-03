Majhne mrtve duše

Dopisnica televizije N1 iz Moskve je pred nekaj dnevi spraševala državljane, kaj menijo o Putinovi agresiji na Ukrajino. Moški srednjih let je trdil, da je to bolj ali manj upravičeno, mlada ženska je skozi solze dejala, da vojne nikakor ne potrebujejo in da je upala, da bo njena generacija živela človeka dostojno življenje, rojevala otroke, kupovala nepremičnine.