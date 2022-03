Trojka je 160 km dolgo etap odločila šest kilometrov pred ciljem na 1,2 kilometra dolgem klancu v okolici Mantes-la-Villa z naklonom šest odstotkov, kjer jim je v končnici lahko sledil le Čeh Zdenek Štybar, pa tudi tega so se otresli.

Klubski kolegi so v cilj prišli brez zaključnega obračuna. Roglič in Van Aert sta po kratkem pogovoru zmago prepustila novincu v ekipi Laportu, s čimer je Francoz požel prvi veliki uspeh v novi sredini.

»Zame je prav neverjetno. Kilometer pred ciljem sta mi sporočila svojo odločitev. Zmaga zato seveda ni bila načrtovana, saj mi na koncu niti ni bilo treba napasti. Tudi Primož in Wout sta bila na varnem in samo šli smo do cilja,« je po tekmi povedal zmagovalec.

V sprintu glavnine je bil najboljši Francoz Pierre Latour, ki je osvojil četrto mesto z zaostankom 19 sekund, ostali so bili še tri sekunde počasnejši. Jan Polanc iz moštva UAE je osvojil 42. mesto, Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) je bil 59. in Domen Novak (Bahrain Victorius) 135.

Dirka, kjer za glavnega favorit za zmago velja prav Roglič, ima še sedem etap. Prvi je v rumenem Laporte, Roglič zaostaja štiri sekunde, van Adert šest.

Jutri kolesarje čaka 160 km dolga ravninska etapa od Auffargaisa do Orleansa. Najmočnejši nasprotnik kolesarjem naj bi bil močan veter.