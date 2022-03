Zmagovalec turneje surovi zrak je po današnjem tretjem mestu (266,9 točk) postal Avstrijec Stefan Kraft. Vodilni na polovici Poljak Kamil Stoch (248,9) je zdrsnil na končno 15. mesto.

Na vrhu je Tande, ki je bil marca lani po hudem padcu na finalu v Planici nekaj časa celo v umetni komi, nato pa se to zimo vrnil v svetovni pokal, pred domačimi navijači skoraj leto dni po nesreči slavil izjemno čustveno zmago.

"To je zagotovo zelo poseben trenutek," je po nastopu dejal Tande. "Nikoli nisem pričakoval, da bom to sezono skočil na stopničke in že drugo mesto v Klingenthalu je bilo presenečenje. To danes pa je povsem 'nadrealno'."

Norveški selektor Alexander Stöckl je dejal: "Videl sem ljudi s solzami v očeh, ko je Tande govoril o zelo čustvenem trenutku. Vsi smo veseli zanj."

Lanišek je osvojil peto uvrstitev na zmagovalni oder to zimo, enajste stopničke v pokalu v karieri, od tega ima eno zmago iz Ruke 2021 ter zdaj sedem drugih mest ter tri tretja. "Ko se malo sprostim, gre vse lažje. Vesel sem, da se mi je danes uspelo sprostiti in oddelati tako, kot znam," je dejal Lanišek.

Novo uvrstitev med najboljšo deseterico je spet vknjižil Cene Prevc (262), ki je bil po polovici tekmovanja na Holmenkollnu na 15. mestu, na koncu pa se je povzpel na šesto. V skupnem seštevku turneje je končal kot četrti.

"Za mano je prav lep konec tedna oziroma vsi dnevi tu na Norveškem. Danes sem dodal na plin že v prvem skoku, sploh pa v finalu. Skoka sta bila lepa za pogledati. Me je pa zelo razveselilo, ker sem končno dobil tudi lepe sodniške ocene za telemark. Lahko grem mirno naprej. Vesel sem tudi visoke skupne uvrstitve in se veselim prihodnjih dni," je svoje nastope na Norveškem pospremil Cene Prevc.

Timi Zajc (254,2) je z 20. v finalu napredoval na rob deseterice, 11. mesto, Domen Prevc (236,9) na 24., Žiga Jelar pa na 28.

Brez finala je od Slovencev danes ostal Lovro Kos na 37. mestu, brez nastopa na današnji tekmi pa Anže Semenič, ki se ni prebil med 50 skakalcev.

"Končno se je Anže vrnil na zmagovalni oder. Naredil je dva res lepa skoka in si zaslužil drugo mesto, bil je v igri tudi za zmago. Takšne tekme, takšne skoke potrebujemo in si jih želimo, jih tudi pričakujemo in res sem vesel, da nam je danes to uspelo," je dejal glavni trener Robert Hrgota.

"Res sem vesel za Timija in Ceneta, predvsem za finalni skok, oba sta bila vrhunska. Škoda, da nista opravila dveh enakih skokov in bi se borila za zelo visoka mesta. Vidimo, da je raven skakanja pri večini fantov zelo visoka. Čestitke Domnu za prve točke danes in Žigi. Lep zaključek tekem na velikih skakalnicah, zdaj pa se pripravljamo na polete v Vikersundu," je še dejal Hrgota.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je na vrhu ostal danes sedmi Japonec Ryoyu Kobayashi, ki ima 58 točk prednosti pred Nemcem Karlom Geigerjem na drugem mestu. Lanišek je zadržal sedmo mesto, Cene Prevc je deveti.

S turnejo surovi zrak se je za karavano svetovnega pokala končala sezona na skakalnicah, zdaj se skakalci selijo na letalnice, kjer se bo slovenski ekipi spet pridružil najboljši z zimskih iger v Pekingu, Peter Prevc. Ta je moral norveško turnejo izpustiti zaradi koronske okužbe.

Že prihodnji konec tedna skakalce v Vikersundu čaka svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, selektor pa se je odločil, da bodo na prvenstvu nastopili vsi trije brati Prevc, poleg Petra še Cene in Domen, Lanišek, Kos in Zajc.

Nato se selijo na letalnico v Oberstdorf, za konec pa sledi še tradicionalni finale sezone na letalnici bratov Gorišek v Planici.