Gajser, zmagovalec uvodne dirke prejšnji teden v Veliki Britaniji in s tem nosilec rdeče startne številke vodilnega v SP, je v soboto dobil kvalifikacije, danes pa je večino prve vožnje vozil na drugem mestu. Pred njim je bil po boljšem startu Španec Jorge Prado, lovil pa ga je novinec v elitnem razredu Francoz Maxime Renaux, a neuspešno, tako da je vrstni red ostal nespremenjen do cilja te vožnje.

V drugi vožnji je Gajser startal še bolje in bil drugi, po napaki Švicarja Jeremyja Seewerja pa je hitro prišel do vodstva, ki ga ni več spustil iz rok. Prado se je v tej vožnji odrezal slabše, še najbližje je bil slovenskemu dirkaču Renaux, ki pa ni bil nevaren v boju za zmago na dirki.

Na dirki je bil skupno drugi Renaux, tretji pa Prado.

Gajser ima zdaj v seštevku SP 94 točk, Prado je drugi z 82, Renuax pa tretji s 77.

Na uvodnih dirkah sezone še vedno ne nastopa svetovni prvak Nizozemec Jeffrey Herlings, ki se je poškodoval med pripravami.

V šibkejšem razredu MX2 je do novih točk prišel tudi slovenski dirkač Jan Pancar. V prvi vožnji je bil 19., v drugi na robu deseterice 11., skupno pa je to pomenilo 15. mesto na dirki in 12 novih točk. Zmagal je Belgijec Jago Geerts pred Italijanom Andreo Adamom in Nizozemcem Kayem de Wolfom.

Naslednja dirka v koledarju SP bo prva neevropska, dirkači bodo 20. marca nastopili v argentinski Villi La Angosturi.