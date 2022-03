Kabinet čudes strastne zbiralke in popotnice

Tatjana Bensa ima v svojem staromeščanskem stanovanju v Ljubljani, kjer živi z možem Brunom in maltežanom, kar nekaj kabinetov čudes. V njih so svoj prostor dobili igrače iz različnih stoletij in z vseh koncev sveta, spominski predmeti, kamni in drugi starinski, lepi, redki in neobičajni kosi. Del njene zasebne zbirke, izbrane igrače, si je mogoče do 25. marca ogledati na razstavi v Slovenskem etnografskem muzeju.