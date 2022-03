Običajno je, da se vozni park stara v času krize in pomlajuje v času konjunkture, pandemija covida pa prodaji novih avtomobilov ni naredila usluge. Na njenem začetku se marsikdo zaradi negotovih razmer ni odločil za nakup, čeprav je tega načrtoval, danes pa je kupcev veliko, a kaj, ko zaradi pomanjkanja polprevodnikov ni dovolj avtomobilov in je nanje treba čakati tudi do leto dni.

Avtomobili sicer postajajo iz generacije v generacijo naprednejši, kar je glavni razlog, da se njihovi lastniki kasneje odločajo za zamenjavo. Zakaj bi kupili novega, če pa ima njihov rabljeni še vedno vse bombončke s področja udobja in varnosti. Toda dejstvo je, da starejši vozni park precej bolj obremenjuje okolje in ogroža varnost potnikov, saj se okoljski in varnostni standardi nenehno izboljšujejo. Zato novejša vozila v povprečju manj onesnažujejo okolje, so manj hrupna, porabijo manj goriva in so varnejša.

Staranje voznega parka je značilno tudi za Slovenijo, pri čemer je zanimivo, da se je povprečna plača med letoma 2006 in 2021 zvišala dvakratno, vozni park pa se je s 7,7 leta postaral na 12 let. Kdaj, če sploh, se bo v Sloveniji začelo pomlajevanje, si ne upa napovedati nihče, saj je v nekaterih drugih državah očitna povezava med starostjo vozil in povprečno plačo. V Luksemburgu, kjer je povprečna mesečna neto plača 3600 evrov, je starost voznega parka zgolj 6,7 leta, v Avstriji pri povprečni plači 3100 evrov 8,5 leta, na Irskem 8,6 (povprečna plača je 3000 evrov) in na Danskem 8,9 leta (3900 evrov). Je pa po drugi strani najstarejši vozni park s 16,9 leta v Romuniji, kjer je povprečna plača 780 evrov.

Da so avtomobili na evropskih cestah v povprečju stari, ne pomeni nič dobrega v smeri elektrifikacije voznega parka. Čeprav so prodajne številke v nekaterih državah spodbudne, pa je dejstvo, da so elektrificirani avtomobili na cestah v EU prej izjema kot pravilo. Električni avtomobili tako pomenijo zgolj 0,5 odstotka, priključni hibridi 0,6 in navadni hibridi 1,2 odstotka vseh avtomobilov na cesti. Ali prevedeno, elektrificiranih je le 5,6 milijona vseh štirikolesnikov. Do tega, da bo elektrificirana večina, bo preteklo še veliko vode, pa čeprav so načrti znamk v smeri elektrifikacije do leta 2030 visokoleteči.

Kako ustaviti trend staranja in kako začeti odločneje pomlajevati vozni park, sta vprašanji za milijon dolarjev, dejansko pa bi morali prodati več novih vozil, kot se iz prometa odjavi starih. Ker se letna prodaja pri nas vrti okrog 60.000 avtomobilov, na cestah pa jih je več kot 1,2 milijona, bo proces pomlajevanja dolgotrajen. Predvsem pa zahteva spremembo v miselnosti.