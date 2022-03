Ženske so se s pandemijo covida-19 junaško spopadle kot zdravnice, medicinske sestre in delavke v javnem zdravstvu ter socialnem varstvu. Hkrati so ženske prve izgubile službo ali možnost za šolanje, prevzele več neplačanega skrbstvenega dela in se soočile z naraščajočimi stopnjami nasilja v družini in na spletu ter z mladoletnimi porokami. Pandemija je še jasneje pokazala staro resnico: korenine patriarhata segajo globoko. Še vedno živimo v svetu in kulturi, v katerih prevladujejo moški.

Zato so ženske v dobrih in slabih časih bolj izpostavljene tveganju revščine. Žrtvuje se njihova zdravstvena oskrba, njihovo izobraževanje in možnosti postanejo omejene. V državah, v katerih trajajo konflikti, kar se dogaja od Etiopije do Afganistana in do Ukrajine, so ženske najranljivejše, a tudi najodločnejše zagovornice miru.

Ko pogled usmerjamo v prihodnost, je trajnostno in enakopravno okrevanje za vse mogoče le, če gre za feministično okrevanje, ki v središče postavlja napredek za dekleta in ženske.

Potrebujemo gospodarski napredek z usmerjenimi naložbami v izobraževanje, zaposlovanje, usposabljanje in dostojno delo žensk. Ženske bi morale biti prve v vrsti za 400 milijonov delovnih mest, ki jih moramo ustvariti do leta 2030. Potrebujemo družbeni napredek z naložbami v sisteme socialne zaščite in socialno ekonomijo. Takšne naložbe prinašajo velike koristi, saj ustvarjajo zelena in trajnostna delovna mesta, hkrati pa podpirajo člane naše družbe, ki potrebujejo pomoč, vključno z otroki, starejšimi in bolnimi.

Potrebujemo finančni napredek za reformo moralno propadlega svetovnega finančnega sistema, da bodo lahko vse države vlagale v gospodarsko okrevanje, ki bo usmerjeno v ženske. To obsega odpis dolgov in pravičnejše davčne sisteme, ki bodo del svetovnega nakopičenega bogastva namenili tistim, ki ga najbolj potrebujejo.

Potrebujemo nujne in preobrazbene podnebne ukrepe, da bi preprečili brezobzirno povečevanje izpustov in neenakosti med spoloma, zaradi katerih so ženske nesorazmerno bolj ranljive. Razvite države morajo nujno izpolniti svoje zaveze glede financiranja in tehnične podpore za pravičen prehod na čisto energijo in stran od fosilnih goriv. Uspešna in stabilna gospodarstva prihodnosti bodo zelena, spolno vključujoča in trajnostna.

Potrebujemo več žensk na vodilnih položajih v vladah in podjetjih, vključno s finančnimi ministri in izvršnimi direktorji, ki razvijajo in izvajajo zelene ter socialno napredne politike, ki koristijo vsem. Vemo, da je večje število žensk v parlamentih povezano z močnejšimi podnebnimi zavezami ter višjimi stopnjami naložb v zdravstvo in izobraževanje.

Potrebujemo politični napredek s ciljno usmerjenimi ukrepi, ki bodo zagotovili enako vodstvo in zastopanost žensk na vseh ravneh političnega odločanja, in sicer z močnimi spolnimi kvotami. Neenakost med spoloma je predvsem vprašanje moči. Za odpravo stoletja trajajočega patriarhata je potrebna enakomerna porazdelitev moči v vseh institucijah in na vseh ravneh.

V Združenih narodih smo – prvič v zgodovini organizacije – dosegli enakopravnost spolov na vodstvenih položajih na sedežu in po svetu. To je opazno izboljšalo našo sposobnost, da bolje odražamo in zastopamo skupnosti, ki jim služimo. Na vsakem koraku se lahko zgledujemo po ženskah in dekletih, ki si prizadevajo za napredek na vseh področjih in koncih našega sveta. Mlade ženske, ki se borijo za podnebje, vodijo svetovna prizadevanja za pritisk na vlade, da izpolnijo svoje zaveze.

Aktivistke za pravice žensk pogumno zahtevajo enakost in pravičnost ter kot mirovnice in humanitarne delavke gradijo miroljubnejše družbe na kriznih območjih sveta in tudi drugod. V družbah, kjer so gibanja za pravice žensk dinamična, so demokracije močnejše. Če svet vlaga v povečanje priložnosti za ženske in dekleta, pridobi celotno človeštvo. Zaradi pravičnosti, enakosti, morale in zdrave pameti moramo na področju pravic žensk zavrteti čas naprej.

Potrebujemo trajnostno in feministično okrevanje, v središču katerega bodo ženske, ki ga bodo tudi vodile.

António Guterres je generalni sekretar Združenih narodov.