Padla je tudi njena reprezentančna kolegica Tina Robnik, ki je bila po prvem mestu osma. Tako je najboljšo slovensko uvrstitev zabeležila Andreja Slokar, zasedla je 15. mesto. Točke je s 25. mestom osvojila tudi Neja Dvornik.

Z odlično drugo vožnjo sta si prvi dve mesti zagotovili Francozinja Tessa Worley in Italijanka Federica Brignone, Francozinja je bila hitrejša za 29 stotink sekunde. Tretje mesto je zasedla olimpijska prvakinja in vodilna po prvi vožnji, Švedinja Sara Hector, ki še vedno vodi v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, v skupnem pa je Američanka Mikaela Shiffrin izkoristila odstop Slovakinje Petre Vlhove in s četrtim mestom povečala svojo prednost.