Turčija, članica Nata, ima morsko mejo z Ukrajino in Rusijo v Črnem morju ter dobre odnose z obema državama, poroča Reuters. Ankara je rusko invazijo že označila za nesprejemljivo, kljub temu pa nasprotuje sankcijam proti Moskvi.

Turčija je pripravljena pomagati pri reševanju krize. Turški predsednik Erdogan je v današnjem enournem pogovoru Putina pozval k takojšnji prekinitvi ognja, vzpostavitvi humanitarnih koridorjev in podpisu mirovnega sporazuma. Po poročanju tiskovne agencije Reuters mu je Putin odvrnil, da bo Rusija napade ustavila samo v primeru, če se Ukrajina neha boriti.

Turške oblasti so že izjavile, da želijo na diplomatskem forumu, ki bo prihodnji teden potekal na jugu države, zbrati zunanje ministre Ukrajine in Rusije. Ukrajina je dejala, da je odprta za takšne pogovore, Rusija pa je ponudbo Ankare pozdravila.

Papež poziva h koncu prelivanja reke krvi

Papež Frančišek je danes v Vatikanu ponovno pozval k prekinitvi spopadov v Ukrajini in prenehanju »prelivanja reke krvi in solza. Pozval je k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za begunce in dostopa do obleganih območij, da bi se ljudem zagotovilo vsaj življenjsko potreben živež in vodo. »Reke krvi in solza tečejo v Ukrajini. To ni zgolj vojaška operacija, ampak vojna, ki seje smrt, uničenje in bedo,« je dejal Frančišek v svojem današnjem angelusu. »Vse več je žrtev in beguncev, predvsem mater in otrok,« je dodal.

Papež je izrazil tudi pripravljenost, da bi Vatikan kakorkoli na konkreten način pomagal pri vzpostavljanju miru. V Ukrajino sta s to nalogo odpotovala tudi dva kardinala, Poljak Konrad Krajewski in Kanadčan Michael Czerny. Zahvalil pa se je tudi novinarjem, ki postavljajo svoje življenje na kocko, da poročajo o vojni v Ukrajini. »Hvala za vašo službo, s katero nam omogočate, da nam je drama ukrajinskih ljudi bliže in da lahko vidimo vso grozoto vojne,« je v molitvi še dejal papež.