Med pospravljanjem gozda umrl 66-letnik

V petek okoli 14. ure se je v gozdu v okolici Brega pri Temenici zgodila smrtna delovna nesreča. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je pri pospravljanju gozda 66-letni moški žagal drevo, pri tem pa se je vrh drevesa odlomil in padel nanj. Nudili so mu zdravniško pomoč, vendar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče umrl. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. sta