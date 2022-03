Varnostna služba ni mogla posredovati v neredih in je lahko le odprla vrata stadiona, da so lahko ljudje odšli na varno ter pobegnili pred pretepanjem, ki je izbruhnilo med huligani, ki so uničili tudi naprave za Var.

»Na srečo ni poročil o smrtnih žrtvah, toda 22 ljudi je bilo ranjenih, od tega dva težje,« so sporočile oblasti, ki so začele preiskavo dogodka ter obljubile najostrejše možne kazni za izgrednike. Prav tako naj bi kazni čakale za vodilne v domačem klubu, ker niso poskrbele za zadostno število varnostnikov in druge ukrepe.