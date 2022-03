Nekaj pred deseto uro v soboto zvečer je v stanovanju večstanovanjske hiše v Kopru najprej počilo, potem pa še zagorelo, danes na svoji strani poroča Urad RS za zaščito in reševanje. Gasilci JZ GB Koper so ogenj pogasili, izklopili električne varovalke in zaprli ventil plinskega dovoda. Prezračili so stanovanje in zaprli ventil vode, saj je počena cev puščala. Medtem so policisti evakuirali 18 sosednjih stanovalcev.

Med ogledom stanovanja so policisti našli mrtvo osebo, po navedbah policije gre za 54 let starega moškega, poškodovanega 83-letnega moškega pa so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Izola.

»Vzrok požara zaenkrat ni znan. Danes bodo kriminalisti opravljali ogled kraja in ugotavljali okoliščine požara,« so sporočili s PU Koper.