Dallas Mavericks so v soboto merili moči s Sacramento Kings, ob tem pa je bila izpeljana vrsta promocijskih aktivnosti za izpostavitev znamke I feel Slovenia in povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične in gospodarske destinacije na ameriškem trgu, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).

Športni dogodek je bil tako na vseh kanalih kluba Dallas Mavericks označen za I feel Slovenia night, znamka I feel Slovenia se je prikazovala na LED-zaslonih v dvorani. Slovenijo kot turistično in gospodarsko destinacijo je STO v partnerstvu s Turizmom Ljubljana in javno agencijo Spirit Slovenija tudi predstavljala na razstavnem prostoru pred košarskarsko dvorano. Obiskovalcem so bili na voljo promocijska gradiva in navijaški rekviziti I feel Slovenia, ki so dvorano obarvali zeleno.

Med polčasom tekme so lahko navijači spremljali nastop akrobatov iz Slovenije Dunking Devils, navijali z ljubljanskim Zmajčkom, spoznavali Slovenijo v kvizu in si ogledali kratke promocijske filme z lepotami Slovenije. Slovensko obarvana tekma med moštvi iz Teksasa in Kalifornije je veliko število ameriških ljubiteljev košarke dosegla tudi preko televizijskega prenosa.

Dan prej, v petek, je klub Dallas Mavericks pripravil dobrodelni ples, na katerem je imela posebno vlogo steklenička z vinom najstarejše trte na svetu iz Maribora. Prodali so jo za 20.000 dolarjev, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Vino polnijo v posebne 0,25-litrske stekleničke, ki jih je oblikoval priznani umetnik Oskar Kogoj in veljajo za najpomembnejše protokolarno darilo Mestne občine Maribor.

Aprila bo sledila še poslovna konferenca Texas Feels Slovenia z delavnico slovenskega turizma.