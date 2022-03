Članica celjskega Kladivarja je 4,76 metra na prostem skočila 11. septembra 2021 v Ljubljani.

»Za mano je res lepa tekma. Vzdušje je bilo izjemno. Vesela sem, da mi je končno uspelo preskočiti 4,80 m. Moji skoki sicer še niso taki, kot si jih želim, ampak to mi daje še dodatni motiv, ker vem, da lahko še precej napredujem,« je dejala Šutejeva.

Šutejeva je v Rouenu prepričljivo zmagala, druga je bila Švicarka Angelica Moser s 4,66 m. Slednja je Šutejevo 6. marca lani premagala na dvoranskem evropskem prvenstvu v poljskem Torunu. Preskočila je 4,75 metra in osvojila zlato, srebro pa s 4,70 m Šutejeva.

Šutejeva je sedaj deli 18. mesto v dvoranskih izidih vseh časov in tretje v tej sezoni. Pred njo sta v tej sezoni le Rusinji Anželika Sidorova (4,87 m) in Polina Knoroz (8,81), prav tako kot Ljubljančanka, ki zadnja leta živi v Celju, pa so 4,80 m preskočile še Belorusinja Irina Žuk ter Američanki Katie Nageotte in Sandi Morris.