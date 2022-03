Trener Dallasa Jason Kidd sicer ni pojasnil, zakaj je Dončić na listi poškodovanih, po poročanju ameriških medijev pa zaradi poškodbe prsta ni igral prvič po 7. januarju in skupno šestnajstič v sezoni.

»Želeli smo, da bi Luka igral. Kar nekaj časa smo potrebovali, da smo se privadili na njegovo odsotnost. Mislim, da so fantje kljub temu odlično igrali in našli ritem tudi brez njega,« je na novinarski konferenci po tekmi pojasnil Kidd in dodal, da v ekipi menijo, da se bo Dončić vrnil na parket že za naslednji dvoboj v ponedeljek proti Utahu.