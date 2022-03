Košarkarji Cedevite Olimpije so se po tritedenski prekinitvi vrnili v ligo Aba z zmago na gostovanju pri Mornarju. To je njihova dvanajsta skupno, sedma v zadnjih devetih nastopih v regionalnem tekmovanju oziroma tretja v nizu.

Ljubljančani so se z zmago utrdili na četrtem mestu; za tretjo Budućnostjo imajo dve zmagi zaostanka, pred zasledovalci pa dva uspeha prednosti. Do konca rednega dela lige Aba je še sedem krogov.

Cedevito Olimpijo do konca marca čaka enajst srečanj v treh različnih tekmovanjih. V prihodnjih devetih dneh bo odigrala štiri na domačem parketu; sredi tedna v evropskem pokalu proti Budućnosti in Promitheasu, nato naslednjo nedeljo v ligi Aba proti Megi in dan kasneje še v ligi Nova KBM z Ggd Šenčurjem.

Cedevita Olimpija je drugič v sezoni lige Aba presegla mejo 100 točk. V Baru je vodila večji del srečanja, zmago pa je potrdila v zaključku tretjega dela igre in na začetku zadnje četrtine, ko je povedla z 19 točkami prednosti.

Šest varovancev trenerja Jurice Golemca je imelo dvomestno število točk. Po 17 sta jih dosegla Yogi Ferrell (trojke 5:7) in Jacob Pullen (trojke 3:6), 15 jih je zbral Zoran Dragić, dvanajst Edo Murić, enajst Zach Auguste (8 skokov) in deset Alen Omić (6 skokov).