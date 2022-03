Posamična tekma smučarjev skakalcev v Meki nordijskega smučanja v Oslu je bila prava paša za oči. Izjemno majhne razlike najboljših skakalcev so poskrbele za zelo napete dvoboje in nestrpno čakanje na izračun točk. Največji srečneži na koncu so bili domačini, ki so imeli kar 3 skakalce med najboljšimi tremi.

Najboljših 15 ločilo le deset točk Že prva serija je napovedala, da bo finalna pravi spektakel. Najboljših 15 skakalcev je ločilo zgolj 10 točk. V najboljšem položaju je bil Nemec Markus Eisenbichler, ki je skočil 130 m in zbral 134,6 točke. Sledil mu je Daniel Andre Tande, ki je bil pol metra daljši, a je zbral 1,6 točke manj od Nemca. Tretji je bil olimpijski prvak iz Pekinga Maruis Lindvik. V boju za najvišja mesta je bil od Slovencev zgolj Cene Prevc, ki je na tekmi majhnih razlik zasedal 11. mesto. 13. je bil Lovro Kos, 17. Anže Lanišek, 19. Timi Zajc in 24. Žiga Jelar. Domen Prevc je bil edini tekmovalec v prvi seriji, ki je nastopil brez vzgonskega vetra in je nastop končal po prvi seriji na 45. mestu.