Po 50-kilometrskem samostojnem pobegu se je 23-letni slovenski reprezentant iz moštva UAE po 184 km dirke na cilju v Sieni veselil zmage dobre pol minute pred nekdanjim svetovnim prvakom, Špancem Alejandrom Valverdejem (Movistar), in Dancem Kasperjem Asgreenom (Quickstep).

Veselje je bilo veliko, saj Pogačar pred dirko ni skrival, da si želi zmago, na sami dirki pa je pokazal veliko premoč nad tekmeci. V samostojni vožnji ga niso zaustavljali na veter v prsi ne vzponi, tekmece, med katerimi ni bilo nekaterih, ki mu bi bili zaradi karakteristike proge lahko enakovredni, je povsem potolkel. Imel je že prednost minute in 40 sekund, ki se je v zadnjem delu sicer nekoliko zmanjšala, a močna zasledovalna ekipa njegove zmage ni niti v enem trenutku ogrozila.

»Neverjetna zmaga. Nisem verjel, da lahko zmagam na takšen način. Še na zadnjem vzponu sem gledal nazaj, kje so tekmeci, bal sem se, da me bodo ujeli, šele pet kilometrov pred ciljem sem si oddahnil in dojel, da bom zmagal. Z energijo in močjo sem bil na koncu, a sem vendarle preživel do konca,« je dejal Pogačar, ki je napadel na vzpon na Santa Mario, presenetilo pa ga je, da mu ni sledil nihče.