V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, tudi v zahodni Sloveniji se bo oblačnost povečala. Ponekod na Notranjskem in Kočevskem bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Goriškem in ob morju od 0 do 4, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do okoli 9 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo na zahodu delno jasno, drugod spremenljivo oblačno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Razmeroma hladno bo.

Vremenska slika: Nad severozahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem pa ciklonsko območje. Od severovzhoda priteka nad naše kraje hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo ob severnem Jadranu in v krajih zahodno od nas pretežno jasno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu zmerna, pod Velebitom pa močna burja.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, v Gorskem Kotarju bo rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom pa močna burja.